«Магнит» в январе выплатил доходы по облигациям на общую сумму 4 млрд рублей

ПАО «Магнит» отчиталось о выплате доходов по облигациям деевяти серий. Общая сумма выплат составила 3,6 млрд руб. Информация об этом опубликована в сообщениях компании, размещенных в системе Центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакс».

Так, по биржевым облигациям серии БО-004Р-09 за пятый купонный период (с 25 декабря 2025 года по 24 января 2026 года) общий размер выплаченных доходов составил 151,9 млн руб. Размер выплаченных доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента — 10,93 руб. Общее количество облигаций, по которым выплачен доход — 13,9 млн штук.

Помимо этого в январе текущего года «Магнит» выплатил 921,75 млн руб. по облигациям серии БО-004Р-08, по облигациям серии БО-005Р-01 — 636,12 млн руб., по облигациям серии БО-005Р-02 — 821,65 млн руб., по облигациям серии БО-004Р-06 — 359,5 млн руб., по облигациям серии БО-005Р-04 — 289,8 млн руб., по облигациям серии БО-004Р-07 — 113,4 млн руб., по облигациям серии БО-004Р-05 — 236,25 млн руб., по облигациям серии БО-005Р-05 — 389,6 млн руб.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что по итогам декабря 2025 года ПАО «Магнит» выплатило по облигациям четырех серий более 1 млрд руб.

В начале декабря прошлого года АКРА подтвердило рейтинг биржевым облигациям «Магнита» серии БО-005Р-05 — ААА(RU), прогноз по рейтингу — «Стабильный». Согласно сообщению агентства, кредитный рейтинг «Магнита» определяется очень сильным операционным риск-профилем, очень крупным размером компании, высокой рентабельностью и очень сильной ликвидностью. «Эмиссия является старшим необеспеченным долгом ПАО "Магнит". По причине отсутствия контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам компании. Согласно расчетам АКРА, уровень возмещения по старшему необеспеченному долгу относится к I категории, в связи с чем кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу компании и устанавливается на уровне AАА(RU)»,— сообщили в агентстве.

Дмитрий Михеенко