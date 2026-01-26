Генпрокуратура требует изъять активы сочинского бизнесмена на 6,1 млрд рублей

Генпрокуратура обратилась в краснодарский суд с требованием изъять в доход государства активы предпринимателя Вигена Саркисяна, включая гостиницу Crowne Plaza и два санатория в Горячем Ключе, для возмещения ущерба в 6,1 млрд руб. от самовольного строительства в Сочи, сообщает «Ъ».

Октябрьский райсуд Краснодара назначил на 29 января первое заседание по иску Генпрокуратуры к Вигену Саркисяну, его родственникам и доверенным лицам. Надзорное ведомство требует конфисковать здание бывшей краснодарской гостиницы «Интурист» (ныне Crowne Plaza площадью 25 тыс. кв. м), по 100% акций санаториев «Предгорья Кавказа» и «Горячий Ключ», а также земельные участки, парковочные места и помещения в Москве, Адыгее и Горячем Ключе, принадлежащие Евгении Арутюнян и Галине Ваниян.

По информации прокуратуры, фактическим владельцем гостиницы Crowne Plaza является Виген Саркисян, оформивший права на здание через компании «Кандиво», «Риэлт-Строй» и «Вершина». Санатории в Горячем Ключе также находятся под его контролем. Евгения Арутюнян и Галина Ваниян, по мнению надзорного органа, выступают номинальными собственницами недвижимости.

Причиной обращения в суд стала задолженность Вигена Саркисяна перед бюджетом в размере 6,1 млрд руб. В июне 2025 года Горячеключевской горсуд постановил взыскать эти средства в качестве компенсации ущерба от незаконного использования сельхозугодий в Сочи. Суд установил, что земли совхоза «Чкаловский» были незаконно выведены из государственной собственности и переданы под жилищное строительство.

Решение о взыскании ущерба вступило в силу 25 ноября 2025 года, однако предприниматель не предпринял попыток погасить долг. Прокуратуре стало известно, что господин Саркисян переоформил часть активов на доверенных лиц с целью вывести имущество из-под взыскания.

Алина Зорина