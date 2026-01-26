Горячий ключ забил в суде

Генпрокуратура обратилась в краснодарский суд с иском об обращении в доход государства имущества предпринимателя Вигена Саркисяна, в том числе краснодарской гостиницы Crowne Plaza и двух санаториев в Горячем Ключе. Активы изымаются в счет возмещения ущерба на сумму 6,1 млрд руб., нанесенного государству самовольным строительством в Сочи. Решение о взыскании средств вступило в силу в ноябре прошлого года, но до сих пор не исполнено.

Фото: Владимир Воловодов / Фотобанк Лори

Фото: Владимир Воловодов / Фотобанк Лори

Октябрьский райсуд Краснодара назначил на 29 января первое заседание по иску Генпрокуратуры к Вигену Саркисяну, его родственникам и доверенным лицам. Надзорное ведомство требует изъять в казну здание бывшей краснодарской гостиницы «Интурист» (в настоящее время — Crown Plaza, площадь — 25 тыс. кв. м), по 100% акций ЗАО «Санаторий "Предгорья Кавказа"» и ЗАО «Санаторий "Горячий Ключ"», а также земельные участки, машино-места, жилые и нежилые помещения в Москве, Адыгее и в городе Горячий Ключ Краснодарского края, принадлежащие Евгении Арутюнян и Галине Ваниян.

По данным надзора, фактическим владельцем гостиницы Crowne Plaza является Виген Саркисян, который оформил права на здание в пользу компаний «Кандиво», «Риэлт-Строй» и «Вершина». Санатории в Горячем Ключе, по данным прокуратуры, также подконтрольны господину Саркисяну. Что касается прочих перечисленных в иске объектов недвижимости, то, по мнению надзорного органа, Евгения Арутюнян и Галина Ваниян являются номинальными собственницами имущества.

Причиной обращения Генеральной прокуратуры в суд по поводу изъятия активов Вигена Саркисяна стала его задолженность перед бюджетом в размере 6,1 млрд руб.

В июне 2025 года Горячеключевской горсуд вынес решение о взыскании этих средств с предпринимателя в виде компенсации ущерба от незаконного использования сельхозугодий в Сочи. Суд пришел к выводу, что земли совхоза «Чкаловский» (затем — агрофирмы «Кудепста») были незаконно выведены из государственной собственности и переданы под жилое строительство. Решение о взыскании ущерба с Вигена Саркисяна вступило в силу 25 ноября 2025 года, однако бизнесмен не принимал мер к погашению долга. Более того, прокуратуре стало известно, что предприниматель Саркисян переоформил часть своего имущества на доверенных лиц, чтобы вывести активы из-под взыскания.

Виген Саркисян является ответчиком еще в одном процессе по иску Генпрокуратуры, где идет речь об изъятии имущества бывшего заместителя председателя Краснодарского краевого суда Игоря Николайчука. По данным надзора, господин Николайчук совмещал работу в должности судьи с предпринимательской деятельностью. В частности, судья участвовал в строительстве торгово-офисного центра в Краснодаре, где застройщиком выступало ООО «Алюминий Альянс».

В 2021 году застройщик ушел в банкротство, и Игорь Николайчук принимал меры по сохранению за собой прав на недвижимость. По данным прокуратуры, в ходе банкротства судья объединил свои усилия с Вигеном Саркисяном, который оказывал услуги по сопровождению дела в арбитражном суде. В качестве вознаграждения доверенное лицо господина Саркисяна получило право требования доли в торгово-офисном здании, утверждает надзор.

