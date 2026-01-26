В аэропортах Краснодара и Сочи восстановлена работа системы регистрации

В аэропортах Сочи и Краснодара работа системы регистрации Astra восстановлена. Авиагавани работают в штатном режиме, сообщают пресс-службы терминалов.

Фото: Маргарита Синкевич

«В общей и чистой зонах работают менеджеры по гостеприимному сервису, которые оказывают помощь в случае возникновения вопросов»,— говорится в сообщении.

Из-за произошедшей ситуации авиакомпании могут корректировать свое расписание, отменить или перенести рейсы. В случае изменений авиаперевозчики проинформируют пассажиров по контактам, которые были указаны в бронировании.

Актуальную информацию можно узнать на онлайн-табло аэропортов Сочи и Краснодара, на мониторах в терминале или в Telegram-боте @AerodinamikaBot.

Алина Зорина