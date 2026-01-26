В Краснодаре строят сети ливневой канализации на шести участках

В Краснодаре ведется строительство ливневой канализации на шести участках города, еще четыре объекта находятся в стадии проектирования. По данным пресс-службы администрации краевой столицы, создание новых сетей поможет снизить нагрузку на существующую систему водоотведения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

«Создание ливневой канализации предусмотрено на всех строящихся и реконструируемых дорогах. Также есть участки, где мы прокладываем ливневку без изменения улично-дорожной сети»,— заявил мэр Евгений Наумов.

Строительство ведется на улице Садовой от Энергетиков до Ленина и по улице Шевченко в Пашковском жилом массиве, по улице Дежнева от Уральской до Просторной, по улице Почтовой от Гоголя до Бородинской. Также работы идут по улице Снесарева от Валерия Гассия до спуска в реку Кубань, по улице Таманской от дома №159/1 до Ставропольской и по улице Вишняковой от виадука до спуска в Кубань.

Проектирование осуществляется для четырех объектов: в поселке Северном по улицам Брестской, Академика Губкина, Александра Берлизова, Вячеслава Ткачева, переулку Брестскому и улице Звенигородской, по улицам Дальней и Монтажников, по улице Московской от Петра Метальникова до Солнечной, а также по переулку Медведовскому.

Общая протяженность ливневых сетей в городе превышает 1,8 тыс. км.

Алина Зорина