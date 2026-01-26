В Адыгее в 2026 году отремонтируют четыре моста по нацпроекту

В Республике Адыгея в 2026 году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» приведут в нормативное состояние четыре моста на автомобильных дорогах регионального значения. Работы направлены на повышение безопасности движения, устойчивости транспортных связей и улучшение качества жизни жителей республики, сообщили «Ъ-Кубань» в региональном министерстве строительства.

Как уточнили в республиканском «Автодоре», ремонт затронет мост через реку Улька на дороге Белореченск—Гиагинская—Дружба в Гиагинском районе, мост через реку Фарс на подъезде к хутору Карцеву также в Гиагинском районе, мост через реку Чехрак на автодороге Дружба—Егерухай в Кошехабльском районе и мост через реку Улька на трассе Майкоп—Гиагинская—Псебай—Зеленчукская—Карачаевск в Шовгеновском районе.

Общая протяженность искусственных сооружений превысит 160 пог. м. В ходе работ предусмотрены демонтаж старых конструкций, возведение новых пролетных строений, устройство проезжей части и элементов безопасности. По словам начальника отдела строительства регионального «Автодора» Павла Бахтина, это позволит обеспечить надежную и бесперебойную эксплуатацию мостов в долгосрочной перспективе.

Власти Адыгеи подчеркивают, что развитие дорожно-транспортной инфраструктуры остается одним из приоритетов нацпроекта «Инфраструктура для жизни», а искусственные сооружения играют ключевую роль в транспортной доступности населенных пунктов, особенно в сельской местности.

Работы по обновлению мостов в Адыгее ведутся системно. В 2025 году в рамках нацпроекта в регионе выполнили капитальный ремонт и ремонт пяти мостов в разных муниципалитетах. Совокупная протяженность переправ с подходами составила около 887 м, что позволило повысить пропускную способность дорожной сети и снизить аварийные риски.

Реализацию мероприятий нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в республике планируют продолжить и в последующие годы, делая упор на комплексную модернизацию дорожной и мостовой инфраструктуры и укрепление межмуниципальных связей.

Никита Бесстужев