В Адыгее в 2025 году отремонтировали пять мостов за 548,8 млн рублей

В Адыгее специалисты завершили ремонт пяти мостовых переходов в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На проведение работ выделили 548,8 млн руб, сообщили «Ъ-Кубань» в региональном минстрое.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: минстрой Адыгеи Фото: минстрой Адыгеи

Работы проведены в пяти районах региона. В Кошехабльском районе отремонтирован мост через канал на трассе «Майкоп — Гиагинская — Псебай — Зеленчукская — Карачаевск». В Майкопском районе восстановлен переход через реку Працюха на дороге «Краснооктябрьский — Курджипская — Дагестанская». В Красногвардейском районе приведен к нормативам мост через реку Псенафа на трассе «Некрасовская — Хатукай».

Также отремонтированы мост через реку Фарс на подъезде к станице Дондуковской в Гиагинском районе и переход через Чибийский канал на дороге «Яблоновский — дамба Шапсугского водохранилища» в Тахтамукайском районе.

В ходе восстановления использовались современные технологии. Строители возводили временные переходы, демонтировали старые конструкции и устанавливали новые. На объектах пробурили и укрепили опоры, смонтировали балки пролетных строений, выполнили защитный бетонный слой. На завершающем этапе уложили асфальт на сооружениях и подъездах, обустроили тротуары для пешеходов.

Власти региона отмечают, что развитие транспортной сети остается приоритетом для обеспечения безопасного движения между муниципальными образованиями республики.

Общая протяженность объектов, включая подходы к ним, составила около 887 м.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в Республике Адыгея завершен комплекс мероприятий, запланированных на 2025 год в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На ремонт региональных и муниципальных дорог, а также мостов направили порядка 2,7 млрд руб.

Анна Гречко