Минтранс России сообщил о ручной регистрации пассажиров из-за сбоя в «Леонардо»

Минтранс России совместно с Росавиацией принимают меры для стабильной работы аэропортов страны, нарушенной сбоями в системе бронирования «Леонардо». В некоторых авиагаванях введена ручная регистрация пассажиров на рейсы, сообщили в пресс-службе министерства.

О неполадках в работе «Леонардо» сегодня сообщила авиакомпания «Аэрофлот». Из-за сбоя перевозчик приостановил регистрацию граждан на рейсы, а также продажу билетов и дополнительных услуг. Кроме того, «Аэрофлот» начал переносить время вылета или вовсе отменять рейсы.

В «Ростехе» рассказали «Ъ», что для устранения сбоя в «Леонардо» создан оперативный штаб, в который включены «Аэрофлот» и специалисты компании-провайдера «Сирена Трэвел». В госкорпорации заметили, что проблемы начались именно на стороне провайдера. Как заверили источники ТАСС и «РИА Новости», работу «Леонардо» в ближайшее время восстановят.