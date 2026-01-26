«Аэрофлот» предупредил о корректировке расписания из-за сбоя в «Леонардо»

Авиакомпания «Аэрофлот» (MOEX: AFLT) предупредила о возможных отменах некоторых рейсов из-за сбоя в системе бронирования «Леонардо». Также возможны переносы времени вылетов рейсов.

«Пассажиры отмененных рейсов после восстановления штатной работы системы Leonardo могут перебронировать билеты на последующие рейсы, выполняемые в ближайшие 10 дней от даты отмененного вылета, либо оформить вынужденный возврат стоимости билетов»,— сообщили в пресс-службе авиакомпании.

В «Аэрофлоте» предупредили, что регистрация пассажиров и багажа сейчас происходит только вручную в аэропорту, из-за чего время предполетных процедур увеличено.

О сбое в системе «Леонардо» авиакомпания сообщила сегодня. Была приостановлена регистрация пассажиров на рейсы, а также продажа билетов и дополнительных услуг. Факт сбоя подтвердили «Ъ» в «Ростехе» и возложили вину на провайдера «Сирена Трэвел».

Система была разработана «Ростехом» совместно с компанией «Сирена» и запущена в 2022 году с целью импортозамещения. В 2023 году «Леонардо» подвергся масштабной кибератаке из-за рубежа. Тогда проблемы с регистрацией рейсов возникли у «Аэрофлота», «Победы» и «России».