Сбой в системе бронирования «Леонардо» устранят в ближайшее время

Сбой в работе системы бронирования «Леонардо» будет устранен в ближайшее время. Об этом сообщили источники ТАСС и «РИА Новости», знакомые с ситуацией.

Для устранения неполадок в «Леонардо» создан оперативный штаб совместно с «Аэрофлотом» и компанией-провайдером «Сирена Трэвел», рассказали «Ъ» в «Ростехе». Ответственность за неполадки госкорпорация возложила на провайдера.

О нарушении работы «Леонардо» сегодня сообщил «Аэрофлот». Из-за возникших проблем перевозчик приостановил регистрацию пассажиров на рейсы, а также продажу билетов и дополнительных услуг. В авиакомпании допустили дальнейшую корректировку расписания.