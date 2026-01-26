Юрий Слюсарь поручил проработать вопрос строительства в Гуково нового водопровода

Запорная арматура для водовода в Гуково не закупалась 14 лет, что привело к системному кризису. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Существующий водопровод, построенный в 2011 году с нарушениями (использован не тот тип труб), — это постоянная угроза. Каждая такая авария — социальное напряжение. Поручил проработать вопрос строительства дублирующего водопровода как стратегическую задачу»,— рассказал Юрий Слюсарь.

Он также поручил региональному минфину изыскать в бюджете средства на ремонт водопровода. Предполагается, что систему водоснабжения Гуково разделят на четыре независимых сектора. Это позволит при аварии в одном из районов не отключать весь город.

Гуковский водовод 14 лет находится в режиме постоянного «латания дыр», заметил глава региона. Сейчас, по его словам, вода подается в Гуково со сниженным давлением и не поступает на верхние этажи многоквартирных домов. Типичными стали для города частые порывы на сетях.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что прокуратура Ростовской области потребовала пересчитать плату за водоснабжение жителям Гуково, Зверево, Каменского и Красносулинского районов, которые с 16 января остались без воды из-за проведения аварийных работ.

Наталья Белоштейн