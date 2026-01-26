Начальником МО МВД «Азовский» назначен Сергей Маматков

Подполковник Сергей Маматков назначен начальником Межмуниципального отдела МВД России «Азовский». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Фото: пресс-служба администрации Батайска

Отмечается, что новый начальник обладает большим опытом работы в правоохранительных органах и не раз был удостоены ряда ведомственных наград.

В тот же день начальником полиции по Тацинскому району назначен подполковник Евгений Гаврилов. За время службы он был награжден медалями «За отличие в охране государственной границы» и «За отличие в службе» третьей, второй и первой степеней.

Наталья Белоштейн