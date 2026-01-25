Начальником полиции по Тацинскому району назначен Евгений Гаврилов

В Ростовской области начальником полиции по Тацинскому району назначен подполковник Евгений Гаврилов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Евгений Гаврилов с 2001 года служил в российской армии на должностях рядового и сержантского состава. В 2007 году был назначен начальником пункта централизованной охраны отдела вневедомственной охраны при отделе внутренних дел по Константиновскому району. С 2023 по 2026 год – заместитель начальника Отдела МВД России по Константиновскому району – начальник полиции.

За время службы в ОВД господин Гаврилов был награжден медалями «За отличие в охране государственной границы» и «За отличие в службе» третьей, второй и первой степени.

Мария Иванова