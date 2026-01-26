Корректировка проекта ремонта публичной библиотеки в Ростове коснется только сметы

В проекте ремонта публичной библиотеки в Ростове-на-Дону изменят только смету. Об этом на пресс-конференции в агентстве «ТАСС Юг» сообщила директор библиотеки Анна Желябовская.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт Донской государственной публичной библиотеки Фото: сайт Донской государственной публичной библиотеки

Она также отметила, что для ремонта уже завезли новый камень. Это тот же армянский туф, но без дырок и облицовки.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», капитальный ремонт Донской государственной публичной библиотеки отложили из-за необходимости корректировки проекта.

Спор вокруг реконструкции публичной библиотеки продолжается с марта 2025 года. Тогда администрация представила проект капремонта здания на Пушкинской, 175А. Планы предусматривали обновление фасада и кровли, реконструкцию книгохранилища, архитектурную подсветку, а также создание малого зала, студии звукозаписи и кафе. Бюджет превышал 2 млрд. руб.

Работы намечались на май-июнь, однако им воспротивились градозащитники, краеведы и активисты. Они посчитали, что реконструкция разрушит уникальность здания, особенно ценную облицовку из армянского туфа.

Константин Соловьев, Мария Хоперская