Корректировка проекта ремонта публичной библиотеки в Ростове коснется только сметы
В проекте ремонта публичной библиотеки в Ростове-на-Дону изменят только смету. Об этом на пресс-конференции в агентстве «ТАСС Юг» сообщила директор библиотеки Анна Желябовская.
Фото: сайт Донской государственной публичной библиотеки
Она также отметила, что для ремонта уже завезли новый камень. Это тот же армянский туф, но без дырок и облицовки.
Как ранее писал «Ъ-Ростов», капитальный ремонт Донской государственной публичной библиотеки отложили из-за необходимости корректировки проекта.
Спор вокруг реконструкции публичной библиотеки продолжается с марта 2025 года. Тогда администрация представила проект капремонта здания на Пушкинской, 175А. Планы предусматривали обновление фасада и кровли, реконструкцию книгохранилища, архитектурную подсветку, а также создание малого зала, студии звукозаписи и кафе. Бюджет превышал 2 млрд. руб.
Работы намечались на май-июнь, однако им воспротивились градозащитники, краеведы и активисты. Они посчитали, что реконструкция разрушит уникальность здания, особенно ценную облицовку из армянского туфа.