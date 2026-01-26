Суд в Екатеринбурге закрыл процесс по делу членов азербайджанской диаспоры

Кировский районный суд Екатеринбурга закрыл от представителей СМИ процесс по уголовному делу представителей азербайджанской диаспоры, обвиняемых в убийствах и покушениях, передает корреспондент «Ъ-Урал». Процесс прошел с участием присяжных заседателей в Свердловском областном суде, поскольку в районном не хватило места. Фигурантами дела являются экс-глава диаспоры Шахин Шыхлински, Мазахир, Камал, Бакир, Аяз, Акиф Сафаровы и Шуджаяддин Раджабов.

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

С ходатайством о закрытии резонансного процесса выступил прокурор. По его словам, Фехруз Ширинов — ранее был свидетелем — после первого процесса по делу, 15 января, когда для рассмотрения набирали присяжных заседателей, обратился в УФСБ, сказав, что Акиф Сафаров — один из обвиняемых — угрожал ему. По словам Ширинова, угрожают убийством не только ему, но и его родственникам. Кроме того, по его словам, угрозы были и от самих адвокатов. «Я опасаюсь. Есть угрозы со всех сторон. С Баку звонят даже, разговаривают со мной»,— рассказал на процессе сам Ширинов. В УФСБ он обратился 19 января.

Сторона защиты обвиняемых настаивала на том, что угрозы никак не были зафиксированы. Якобы слова были сказаны на азербайджанском языке. Сам Ширинов во время следствия был допрошен в качестве свидетеля, а позже заявил, что готов высказывать свою позицию по делу открыто.

Напомним, фигуранты дела обвиняются в убийстве и покушении на убийство предпринимателей в 2001, 2010 и 2011 годах. По версии следователей, преступления они совершали из-за раздела сфер влияния в бизнесе и в борьбе за лидерство в азербайджанской диаспоре. В частности, им инкриминируется убийство в мае 2001 года предпринимателя Юнуса Пашаева, который продавал одежду на рынке «Таганский ряд»; а также — покушение на Фехруза Ширинова.

Как сообщали «Ъ-Урал» в правоохранительных органах, следствие считает, что все фигуранты входили в этническую преступную группировку, которая занималась разными видами незаконной деятельности — от организации проституции и распространения порнографии до торговли наркотиками. Предполагаемые участники этнической группировки были арестованы летом. При задержании два человека скончались, что вызвало напряженность между Азербайджаном и Россией.

Напомним, после ареста Шахина Шыхлински неформальным лидером азербайджанцев на Урале стал Видади Мустафаев. Через некоторое время его задержали, затем суд арестовал его. Силовики предъявили ему обвинения в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). После Мустафаева главой стал бывший правоохранитель, полковник МВД в отставке — Керим Гасымов.

Артем Путилов