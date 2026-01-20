В аэропорту не взлетели инвесторы

Первый аукцион по продаже аэропорта Домодедово по начальной цене 132,26 млрд руб. не состоялся: была подана только одна заявка, которую не допустили к торгам. Государство было заинтересовано в скорейшей продаже актива, к которому был интерес профильных игроков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Назначенный на 20 января аукцион по продаже аэропорта Домодедово не состоялся, следует из данных торгов. Была подана только одна заявка от индивидуального предпринимателя Евгения Богатого, которая была не допущена из-за того, что представлены не все требуемые документы, или документы были оформлены с нарушением.

Согласно ЕГРЮЛ, Евгений Богатый владеет и возглавляет ООО «Антарес Глобал» (деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий) и ООО ВЕБ (розничная торговля вне магазинов, палаток, рынков).

На продажу было выставлено 100% ООО «ДМЕ Холдинг» и доли в других компаниях группы по начальной цене 132,26 млрд руб. Шаг аукциона — 1,32 млрд руб. Глава Минфина Антон Силуанов отмечал, что государство было заинтересовано продать Домодедово как можно быстрее, а интерес инвесторов к активу есть. Публично о готовности инвестировать в Домодедово, в частности, говорил совладелец Внуково Виталий Ванцев в интервью РБК. Тогда он рассказывал, что предлагал бывшему владельцу Домодедово Дмитрию Каменщику выкупить весь актив или долю весной 2025 года, но переговоры успешно не завершились.

Арбитражный суд Московской области в июне 2025 года взыскал активы Домодедово в пользу государства по иску Генпрокуратуры.

Иск был подан к Дмитрию Каменщику и его партнеру Валерию Когану, а также компаниям Домодедово. Генпрокуратура посчитала, что бенефициары аэропорта, имея иностранное гражданство, распоряжались стратегическим предприятием в нарушение закона (см. “Ъ” от 30 января 2025 года). Гендиректором Домодедово затем был назначен бывший замглавы Минэкономики Андрей Иванов, который также возглавляет ООО «Международная контейнерная логистика», совместное предприятие «Росатома» и DP World. Прежде он был гендиректором структуры аэропорта Внуково — «Внуково — управление активами».

Домодедово, занимавший до 2022 года второе место по пассажиропотоку в РФ, переместился по итогам 2024 года на четвертую строку после Шереметьево, Пулково и Внуково. Тогда аэропорт обслужил 15,6 млн человек. В 2025 году пассажиропоток сократился до 13,9 млн человек, сообщал глава Домодедово Андрей Иванов. Крупнейший базовый перевозчик — S7, также аэропорт базовый для «Уральских авиалиний». Выручка Домодедово по итогам первой половины 2024 года снизилась на 9%, до 14,6 млрд руб. Чистый убыток сократился почти в 11 раз, до 519 млн руб.

Анатолий Костырев