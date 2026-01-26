Отчим, посадивший ребенка на цепь на Кубани, продолжит отбывать заключение

Отчим подростка, удерживаемого на цепи, продолжит отбывать наказание в виде реального лишения свободы. Ранее Четвертый кассационный суд общей юрисдикции отменил переквалификацию его действий на менее тяжкий состав и вернул дело на пересмотр в апелляционную инстанцию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По материалам дела, мужчина, являясь супругом опекуна мальчика с психическим расстройством, удерживал ребенка на цепи, прикрепленной к батарее, в течение суток. Этот факт подтвердили свидетели, в том числе местная жительница, обнаружившая подростка в стоге сена с цепью на ноге. Усть-Лабинский районный суд назначил осужденному 6 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Краснодарский краевой суд попытался смягчить наказание, переквалифицировав деяния на менее тяжкое и заменив срок на четыре года принудительных работ, не признав причинение страданий ребенку. Кассационный суд отменил это решение, указав на неправильную оценку обстоятельств и подтвердив необходимость реального лишения свободы.

После повторного рассмотрения краевой суд оставил приговор первой инстанции в силе. Адвокат осужденного вновь обжаловал решение, однако кассационный суд подтвердил законность предыдущих вердиктов и отказал в удовлетворении жалобы.

Вячеслав Рыжков