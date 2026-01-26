Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Кремль призвал к сдержанности в ситуации с Ираном

Возможный удар США по Ирану привел бы к серьезной дестабилизации в регионе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он призвал стороны к сдержанности и «ориентированности на исключительно мирные переговоры».

«Россия продолжает прикладывать усилия для того, чтобы способствовать деэскалации напряженности. И, конечно, мы в данном случае хотели бы ожидать все-таки от всех заинтересованных сторон сдержанности»,— сказал представитель Кремля во время брифинга.

Песков о переговорах по Украине, «формуле Анкориджа» и возможных ударах по Ирану

Читать далее

Протесты в Иране начались 28 декабря — после обвала национальной валюты и резкого роста цен. Участники требовали смены политического режима. Власти исламской республики говорили о гибели 3,1 тыс. протестующих, в то время как СМИ пишут о более 30 тыс. убитых. 23 января президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон продолжает следить за действиями властей Ирана, и в регион движется много американских кораблей.

Подробности — в материале «Ъ» «Тегеран пропалывает протестное поле».

Фотогалерея

Протесты в Иране

Предыдущая фотография
Протестный митинг в столице Ирана, 10 января

Протестный митинг в столице Ирана, 10 января

Фото: Zuma / ТАСС

По данным Reuters, на акциях протеста погибли 2 тыс. человек. Оппозиционный телеканал Iran International со ссылкой на источники пишет о 12 тыс. жертв

По данным Reuters, на акциях протеста погибли 2 тыс. человек. Оппозиционный телеканал Iran International со ссылкой на источники пишет о 12 тыс. жертв

Фото: Stringer / WANA / Reuters

Толпа протестующих в Тегеране, 9 января

Толпа протестующих в Тегеране, 9 января

Фото: MAHSA / Middle East Images / AFP

Сгоревшие автомобили на улице в Тегеране, 10 января

Сгоревшие автомобили на улице в Тегеране, 10 января

Фото: IRIB / WANA / Reuters

Протесты охватили около 50 городов

Протесты охватили около 50 городов

Фото: Khoshiran / Middle East Images / AFP

Правозащитная организация HRANA сообщала о более 10 тыс. задержанных в ходе протестов

Правозащитная организация HRANA сообщала о более 10 тыс. задержанных в ходе протестов

Фото: Khoshiran / Middle East Images / AFP

Представители власти Ирана заявляют, что к организации протестов причастны США и Израиль

Представители власти Ирана заявляют, что к организации протестов причастны США и Израиль

Фото: MAHSA / Middle East Images / AFP

В поддержку действующих властей в ряде городов были организованы проправительственные шествия, их транслирует государственное телевидение

В поддержку действующих властей в ряде городов были организованы проправительственные шествия, их транслирует государственное телевидение

Фото: Stringer / WANA / Reuters

Сотрудник иранской полиции на проправительственном митинге в Тегеране

Сотрудник иранской полиции на проправительственном митинге в Тегеране

Фото: Stringer / WANA / Reuters

Проправительственный митинг в Тегеране, 12 января

Проправительственный митинг в Тегеране, 12 января

Фото: Stringer / WANA / Reuters

Следующая фотография
1 / 10

Протестный митинг в столице Ирана, 10 января

Фото: Zuma / ТАСС

По данным Reuters, на акциях протеста погибли 2 тыс. человек. Оппозиционный телеканал Iran International со ссылкой на источники пишет о 12 тыс. жертв

Фото: Stringer / WANA / Reuters

Толпа протестующих в Тегеране, 9 января

Фото: MAHSA / Middle East Images / AFP

Сгоревшие автомобили на улице в Тегеране, 10 января

Фото: IRIB / WANA / Reuters

Протесты охватили около 50 городов

Фото: Khoshiran / Middle East Images / AFP

Правозащитная организация HRANA сообщала о более 10 тыс. задержанных в ходе протестов

Фото: Khoshiran / Middle East Images / AFP

Представители власти Ирана заявляют, что к организации протестов причастны США и Израиль

Фото: MAHSA / Middle East Images / AFP

В поддержку действующих властей в ряде городов были организованы проправительственные шествия, их транслирует государственное телевидение

Фото: Stringer / WANA / Reuters

Сотрудник иранской полиции на проправительственном митинге в Тегеране

Фото: Stringer / WANA / Reuters

Проправительственный митинг в Тегеране, 12 января

Фото: Stringer / WANA / Reuters

Смотреть

Новости компаний Все