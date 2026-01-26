Кремль призвал к сдержанности в ситуации с Ираном

Возможный удар США по Ирану привел бы к серьезной дестабилизации в регионе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он призвал стороны к сдержанности и «ориентированности на исключительно мирные переговоры».

«Россия продолжает прикладывать усилия для того, чтобы способствовать деэскалации напряженности. И, конечно, мы в данном случае хотели бы ожидать все-таки от всех заинтересованных сторон сдержанности»,— сказал представитель Кремля во время брифинга.

Протесты в Иране начались 28 декабря — после обвала национальной валюты и резкого роста цен. Участники требовали смены политического режима. Власти исламской республики говорили о гибели 3,1 тыс. протестующих, в то время как СМИ пишут о более 30 тыс. убитых. 23 января президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон продолжает следить за действиями властей Ирана, и в регион движется много американских кораблей.

