В Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры по урегулированию на Украине: реакция мировых СМИ
Международные медиа активно освещали проходившие в Абу-Даби 23 и 24 января переговоры российской, американской и украинской делегаций по прекращению конфликта на Украине. Дефицит информации заставлял экспертов лишь фиксировать события. Что же до прогнозов, то кто-то посчитал сам факт переговоров позитивным и многообещающим. Кто-то же обратил внимание на то, что переговоры не завершились достижением каких-либо соглашений.
Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян с главами делегаций РФ, США и Украины
The New York Times (Нью-Йорк, США)
Мирные переговоры по Украине завершились на позитивной ноте. Зеленский намекнул на будущую встречу
Первые переговоры лицом к лицу между российскими и американскими делегациями завершились в субботу на редкой позитивной ноте… Несмотря на некоторый прогресс… Украина и Россия все еще расходятся по ключевым вопросам.
Axios (Арлингтон, США)
Трехсторонние переговоры США, России и Украины по прекращению войны принесли прогресс, говорят американские чиновники
Белому дому потребовалось несколько месяцев для того, чтобы убедить Россию и Украину провести трехсторонние переговоры при американском посредничестве… Встреча в Абу-Даби была критически важной на пути к достижению следующей стадии переговоров… [Американский представитель] предположил, что если следующая трехсторонняя встреча в Абу-Даби принесет еще больше прогресса, то это может привести к встрече сторон в Москве или Киеве, чего не случалось уже многие годы.
Reuters (Лондон, Великобритания)
Мирные переговоры при посредничестве США прерваны без достижения соглашения после российской ночной бомбардировки Украины
Москва и Киев заявили, что открыты к дальнейшему диалогу… Киев находится под растущим давлением администрации Трампа, требующей уступок ради достижения соглашения по завершению самого смертоносного и самого разрушительного конфликта в Европе со времен Второй мировой войны.
«Аль-Джазира» (Доха, Катар)
«Оптимизма нет»: на фоне переговоров украинцы сомневаются, что Россия готова закончить войну
Конфликт, который начался с головокружительной скоростью почти четыре года назад и привлек внимание всего мира, постепенно превратился в беспощадную войну на истощение.
И хотя официальные лица Украины, России, США и ОАЭ высказывались в позитивном ключе после переговоров в пятницу и субботу в Абу-Даби, заявляя, что они стали первым шагом на пути к миру, на местах [боевых действий] к переговорам отнеслись с большой долей скептицизма.