Международные медиа активно освещали проходившие в Абу-Даби 23 и 24 января переговоры российской, американской и украинской делегаций по прекращению конфликта на Украине. Дефицит информации заставлял экспертов лишь фиксировать события. Что же до прогнозов, то кто-то посчитал сам факт переговоров позитивным и многообещающим. Кто-то же обратил внимание на то, что переговоры не завершились достижением каких-либо соглашений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян с главами делегаций РФ, США и Украины

Фото: Ryan Carter / UAE Presidential Court / Handout / Reuters Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян с главами делегаций РФ, США и Украины

Фото: Ryan Carter / UAE Presidential Court / Handout / Reuters

Мирные переговоры по Украине завершились на позитивной ноте. Зеленский намекнул на будущую встречу

Первые переговоры лицом к лицу между российскими и американскими делегациями завершились в субботу на редкой позитивной ноте… Несмотря на некоторый прогресс… Украина и Россия все еще расходятся по ключевым вопросам.

Трехсторонние переговоры США, России и Украины по прекращению войны принесли прогресс, говорят американские чиновники

Белому дому потребовалось несколько месяцев для того, чтобы убедить Россию и Украину провести трехсторонние переговоры при американском посредничестве… Встреча в Абу-Даби была критически важной на пути к достижению следующей стадии переговоров… [Американский представитель] предположил, что если следующая трехсторонняя встреча в Абу-Даби принесет еще больше прогресса, то это может привести к встрече сторон в Москве или Киеве, чего не случалось уже многие годы.

Мирные переговоры при посредничестве США прерваны без достижения соглашения после российской ночной бомбардировки Украины

Москва и Киев заявили, что открыты к дальнейшему диалогу… Киев находится под растущим давлением администрации Трампа, требующей уступок ради достижения соглашения по завершению самого смертоносного и самого разрушительного конфликта в Европе со времен Второй мировой войны.

«Оптимизма нет»: на фоне переговоров украинцы сомневаются, что Россия готова закончить войну

Конфликт, который начался с головокружительной скоростью почти четыре года назад и привлек внимание всего мира, постепенно превратился в беспощадную войну на истощение.

И хотя официальные лица Украины, России, США и ОАЭ высказывались в позитивном ключе после переговоров в пятницу и субботу в Абу-Даби, заявляя, что они стали первым шагом на пути к миру, на местах [боевых действий] к переговорам отнеслись с большой долей скептицизма.

Подготовили Кирилл Сарханянц, Николай Зубов