Axios: участники переговоров Россия—США—Украина выглядели почти как друзья

Участники трехсторонних переговоров Россия—США—Украина в Абу-Даби «действительно искали решения» урегулирования конфликта, сказал Axios американский чиновник. По его словам, в какой-то момент стороны переговоров «выглядели почти как друзья».

Как уточнил собеседник издания, в конце второго дня переговоров участники трех делегаций сели вместе за совместным обедом. «Был момент, когда все выглядели почти как друзья. У меня появилась надежда»,— сказал он.

По словам источника, на переговорах «обсуждалось все» и «никого не отпугнули обсуждения». «Мы не оставляли никаких вопросов в стороне обсуждения и не пришлось никого подталкивать. Мы видели большое уважение в комнате»,— добавил американский чиновник.

Один из украинских чиновников сказал, что на переговорах достигнут «хороший прогресс». При этом, по его словам, пока рано судить, действительно ли президент России Владимир Путин «даст своим переговорщикам полномочия заключить сделку».

Первые трехсторонние переговоры России—США—Украины прошли в Абу-Даби 23 и 24 января. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф подтвердил, что следующий раунд встреч состоится на следующей неделе. Один из собеседников Axios считает, что «мы очень близки к встрече» президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского.