Крымский парфюмерно-косметический кластер включили в федеральный реестр

Минпромторг России включил крымский парфюмерно-косметический кластер в федеральный реестр, что дает десяти участвующим предприятиям доступ к льготным кредитам, компенсациям затрат и займам до 75 млн руб. под 3% годовых. Об этом сообщается в приказе ведомства от 31 декабря 2025 года № 6829.

Как сообщили в Минпроме Крыма, для координации работы кластера на базе Крымского регионального фонда развития промышленности создана специализированная организация. Цель созданного объединения — консультировать предприятия по организационным вопросам, предоставлять аналитику и содействовать продвижению совместных проектов.

Объединение охватывает компании парфюмерно-косметической сферы, расположенные территориально близко друг к другу. Предприятия выстраивают кооперацию от изготовления сырья до выпуска готовой продукции.

Участники получают несколько видов поддержки: компенсацию части расходов на совместные проекты, включая импортозамещение, льготные кредиты на инвестиционные проекты по сниженной ставке, снижение страховых взносов для крупных инвестиционных проектов. Также им доступно участие в налоговом и таможенном мониторинге без штрафов и проверок, займы от Фонда развития промышленности Крыма от 5 до 75 млн руб. под 3% годовых и участие в отраслевых выставках при поддержке регионального Минпромторга.

«Включение кластера в федеральный реестр — важный шаг для развития парфюмерно-косметической отрасли Крыма и повышения конкурентоспособности местных производителей»,— отмечают в профильном министерстве.

