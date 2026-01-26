В 2025 году для аграриев на Кубани опубликовали более 9 тысяч вакансий

Аналитики hh.ru изучили более 9 тыс. вакансий в сфере «Сельское хозяйство» в Краснодарском крае и выявили ключевые тенденции на региональном рынке труда. В 2025 году в Южном федеральном округе было опубликовано более 18 тыс. объявлений для специалистов агропромышленного комплекса. Лидером по числу вакансий стал Краснодарский край — 9 тыс. объявлений (51%), за ним следуют Ростовская область — 4,7 тыс. (26%), Волгоградская — 2,8 тыс. (15%) и Астраханская — 0,9 тыс. (5%). Уровень конкуренции в крае варьировался от 5 до 8,3 резюме на одну вакансию, что говорит о сбалансированности рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Медианная предлагаемая зарплата аграриев в регионе составила 88,6 тыс. руб. Наиболее высокие доходы получают агрономы — 84,7 тыс. руб. (рост 17% к 2024 году), зоотехники — 81,5 тыс. руб. (+16%), сервисные инженеры и инженеры-механики — 80 тыс. руб. (+11%), ветеринарные врачи — 67,6 тыс. руб. (+10%), машинисты — 122,1 тыс. руб. (+3%).

В финал Рейтинга работодателей России 2025 года в аграрной отрасли вошли компании Краснодарского края: фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева и RUSEED.

Исследование hh.ru показало, что работодатели все больше ценят «мягкие» навыки: на топ-10 таких компетенций приходится 27% всех упоминаний в вакансиях, тогда как на топ-10 «жестких» навыков — 17%. Наиболее востребованным «мягким» навыком стало умение работать в команде — 25,7 тыс. упоминаний, далее идут ответственность — 6,7 тыс. и внимательность к деталям — 3,7 тыс. Среди «жестких» навыков лидирует техническое обслуживание — 47 тыс. упоминаний, затем работа с ПК — 7,8 тыс., знание устройства автомобиля — 6,1 тыс.

Вячеслав Рыжков