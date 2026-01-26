В Ижевске состоится пятый митинг пострадавших от застройщиков в сфере ИЖС

Пятый митинг пострадавших от недобросовестных застройщиков частных домов в Удмуртии состоится в Ижевске днем 28 января. Он пройдет в сквере Молодоженов. Как «Ъ-Удмуртия» рассказали организаторы собрания, мероприятие согласовано администрацией города, митинг соберет более 50 участников.

По подсчетам пострадавших, жертвами недобросовестных застройщиков в республике стало около 120 семей, общий ущерб превысил 500 млн руб. По России насчитывается более 20 тыс. потерпевших.

Одно из самых громких уголовных дел в сфере ИЖС в Удмуртии связано с застройщиком «Снип-Строй», от которого, по данным следствия, пострадало 60 жителей республики. Предполагаемый ущерб — около 166 млн руб. Арест руководителя этой компании стал отправной точкой для проведения митингов 2025 году.

Напомним, четвертый митинг прошел 24 ноября. На него вышло около 40 человек. Тогда участники собрания обратились к главе Удмуртии Александру Бречалову и президенту Владимиру Путину с просьбой принять меры.

В конце декабря глава региона поручил правительству республики сформировать списки пострадавших. Так, фонд защиты прав граждан—участников долевого строительства Удмуртии 20 января начал прием заявлений. По словам спикера Госсовета Удмуртии Владимира Невоструева, ситуация с дольщиками находится на федеральном уровне, ожидается разработка соответствующих нормативно-правовых актов.

