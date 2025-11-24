В Ижевске состоялся четвертый митинг пострадавших от застройщиков частных домов

В Ижевске прошел четвертый согласованный митинг пострадавших от застройщиков частных домов. На него вышли около 40 человек, передает корреспондент «Ъ-Удмуртия». На плакатах среди прочего надписи «Нужна помощь президенту», «Ипотека за воздух», «Бездомные семьи Удмуртии».

«Уважаемый Александр Владимирович (Бречалов, глава республики.— “Ъ-Удмуртия”), к вам обращаются семьи, пострадавшие от действий недобросовестных застройщиков ИЖС <...> Больше года мы пытаемся добиться справедливости. Банки повышают процентные ставки. Власти разводят руками. Органы не возбуждают уголовные дела»,— говорят митингующие. Они просят государство оказать поддержку.

Митинг прошел в Сквере молодоженов сегодня, 24 ноября. Это четвертое собрание пострадавших с начала года. Ранее организаторы указывали, что в Удмуртии жертвами недобросовестных застройщиков стали более 120 семей, в стране — более 20 тыс. Подобные митинги организовываются и в других регионах РФ.

Ранее организаторы отмечали, что пострадавшие направляли письма в Госдуму, правительство, министерства строительства и финансов, а также в банки, ЦБ и «ДОМ.РФ» с просьбой включить их в реестр Фонда развития территорий (ФРТ, восстанавливает права обманутых дольщиков). Сверх этого они обращались в Народный фронт для контроля исполнения поручений президента. Прошлый митинг в Ижевске состоялся 3 сентября.

Напомним, по одному из крупных дел в Удмуртии проходит застройщик «Снип строй». Руководителю компании Владимиру Сивкову предъявлено обвинение в хищении свыше 166 млн руб. у 60 жителей. Сейчас он находится под арестом.

Подробнее об этом «Ъ-Удмуртия» в материале «Застройщику показали новый участок».