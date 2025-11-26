24 ноября в Ижевске прошел организованный митинг дольщиков, пострадавших от недобросовестных застройщиков частных домов. Более 40 человек заявили о проблеме федерального масштаба — во многих регионах России срываются сроки сдачи объектов ИЖС, против застройщиков неохотно возбуждаются уголовные дела, банки пересматривают условия кредитных договоров, а сами подрядчики подают на банкротство, тем самым лишая заказчиков возможности решения жилищного вопроса. По подсчетам дольщиков, суммарный ущерб от недобросовестных застройщиков частных домов (ИЖС) только в Удмуртии превышает 500 млн руб. Эксперты рекомендуют в таких случаях подавать коллективные иски к застройщикам, пострадавшие пытаются привлечь внимание официальных лиц, направляя обращения к руководству республики и президенту РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Митинг пострадавших 24 ноября

Фото: Полина Сичинава, Коммерсантъ Митинг пострадавших 24 ноября

Фото: Полина Сичинава, Коммерсантъ

«Ипотека за воздух»

Суммарный ущерб пострадавших от недобросовестных застройщиков частных домов в Удмуртии оценивается более чем в 500 млн руб. Об этом 24 ноября на митинге в ижевском Сквере молодоженов корреспонденту «Ъ-Удмуртия» рассказала один из организаторов Ольга Голубева. Пострадавшие дольщики вышли на митинг в четвертый раз с начала года. На этот раз их насчитывалось около 40 человек. На плакатах митингующих было написано — «Ипотека за воздух», «Бездомный полк Удмуртии» и «Нужна помощь президента».

«Одновременно с нами пострадавшие от застройщиков ИЖС вышли на митинг в Казани и Новосибирске. Более 20 тыс. семей продолжают бороться за право на свой дом, ведь льготная ипотека — это государственная программа, и государство должно нести ответственность за срывы в ее реализации»,— заявила представитель инициативной группы Александра Пономарева. В регионе насчитывается более 120 пострадавших семей от восьми застройщиков ИЖС.

Участники митинга собрали подписи для коллективного обращения в адрес председателя правительства Удмуртии, а также записали видеообращение для прямой линии как главы республики, так и президента РФ. «Более 200 детей находятся на иждивении. Наших с вами детей. 97% пострадавших — молодые семьи, а также многодетные, семьи с детьми-инвалидами, семьи ветеранов и участников боевых действий»,— сказала в обращении одна из дольщиков.

«Фундамент по цене дома»

Самое крупное уголовное дело связано со строительной компанией «Снип-строй», которую создал предприниматель Владимир Сивков. С февраля 2025 года он находится в СИЗО по обвинению в мошенничестве и неправомерном обороте средств платежей (ст. 159, ст. 187 УК). Ущерб оценивается в 166 млн руб. Количество пострадавших — более 60 клиентов. Следствие считает, что с июля 2023-го по июнь 2024 года Владимир Сивков, действуя в составе группы, похищал деньги при заключении договоров подряда на строительство частных домов в офисе компаний от лица собственного ИП. Застройщик свою вину отрицает, заявляя, что основная часть средств была передана субподрядчикам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Избрание меры пресечения Владимиру Сивкову в феврале 2025 года

Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Избрание меры пресечения Владимиру Сивкову в феврале 2025 года

Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Одним из его клиентов является Александра Пономарева. Она взяла кредит по программе семейной ипотеки и вложила материнский капитал в строительство частного дома в начале 2024 году, ориентируясь на то, что девелопер лидировал в банковских рейтингах по аккредитации. Однако уже к лету строительство объекта завершилось на этапе возведения стен (20%). Потерпевшая считает, что шансов на возмещение ущерба в рамках уголовного дела или судебного делопроизводства нет.

По данным «Чекко», ИП Сивков В. Н. не действует с 20 января. ООО «Конструктив», где он являлся директор, с 19 ноября исключено из ЕГРЮЛ. По последним данным, следствие по делу Владимира Сивкова продолжается.

Второй крупный кейс касается ИП Башорин А. С. и ООО «Новый уровень». Как «Ъ-Удмуртия» рассказала Ольга Голубева, от действий застройщика пострадало 12 семей. «Все пострадавшие написали заявление в свои РОВД — каждый отдел отказал в возбуждении уголовного дела. После написания коллективной жалобы в прокуратуру региона обстоятельства начали рассматривать вновь. В итоге уголовное дело завели после обращения в префектуру Москвы с просьбой о проведении митинга на Красной площади»,— подчеркнула потерпевшая.

Оперативно выяснить инкриминируемую Сергею Башорину статью УК не удалось. По данным «Чекко», ИП является действующим. ООО «Новый уровень» (директор Ульяна Башорина) функционирует, однако на 5 ноября есть сведения о приостановке операций по счетам. На звонки «Ъ-Удмуртия» в компании не ответили.

«Нужна помощь, а не отписки»

Представитель дольщиков Александра Пономарева считает, что региональные власти должны создать реестр пострадавших лиц для официальной оценки ущерба. Организаторы указывают, что всего в республике насчитывается 127 пострадавших семей. По информации инициативной группы, региональные власти планировали сформировать реестр и организовать рабочую группу в сентябре, однако позже срок был перенесен на октябрь, а потом и на ноябрь. Что в итоге сподвигло дольщиков на организацию очередного митинга.

«Мы смотрим на Йошкар-Олу и Новосибирск, в которых по приказу местных минстроев открыты официальные реестры и созданы рабочие группы. Более того, Марий Эл пошел еще дальше — сейчас они рассматривают возможность поддержки пострадавшим»,— отметила госпожа Голубева.

В республиканском минстрое «Ъ-Удмуртия» рассказали, что реестры пострадавших пока не формируются из-за отсутствия официальных методических разъяснений и нормативных актов от правительства РФ. «Правовая основа для создания подобных реестров должна быть установлена на уровне РФ. Это обусловлено тем, что вопросы регулирования ИЖС находятся в федеральном ведении»,— говорится в сообщении. Кроме того, требуется единый подход к критериям включения пострадавших в перечень и унифицированная форма сбора данных.

24 ноября в день митинга Госсовет Удмуртии провел рабочую встречу по вопросу взаимодействия с банковским сектором, на которой обсуждались и возможности неприменения санкций и установления кредитных каникул для пострадавших из-за срывов сроков по договорам ИЖС. «Участники совещания отметили, что многие объекты приобретены с использованием ипотечных кредитов, а строительные организации, с которыми заключен договор на ИЖС, были аккредитованы в банках, которые, по сути, законодательно не несут ответственности за данные ранее рекомендации по выбору подрядчика»,— говорится в сообщении Госсовета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Совещание в Госсовете Удмуртии 24 ноября

Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии Совещание в Госсовете Удмуртии 24 ноября

Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии

Депутаты также обсудили «целесообразность» составления списка пострадавших, рассмотрения каждого отдельного случая и предложения льготной юридической помощи.

«Давайте делить ответственность»

Руководитель юридической компании «Нет проблем» Тимур Ахметшин считает, что проблема с застройщиками ИЖС имеет федеральное значение: по регионам РФ зарегистрировано достаточно много банкротных дел в отношении как индивидуальных предпринимателей, так и крупных строительных компаний. Если у компании нет средств для обеспечения финансовых обязательств, то вторая сторона — физические лица — попадает в крайне сложное положение, считает юрист.

«В дальнейшем компанию признают банкротом, будет проводиться проверка по сделкам, проведенным предприятием за последние 3-5 лет. Все подозрительные сделки будут разворачиваться, денежные потоки — проверятся. В случае установления вины директор и учредители компании могут быть привлечены к субсидиарной ответственности. Но нужно понимать, что подобные разбирательства могут затянуться на несколько лет»,— оценил перспективы дольщиков господин Ахметшин.

Он также добавил, что застройщиков к мошенничеству привлекают крайне редко, поскольку существует тонкая правовая грань между мошенническими действиями и некачественным оказанием услуг. Во втором случае отношения между заказчиком и девелопером регулируются нормами гражданского законодательства, в частности законом об участии в долевом строительстве и защите прав потребителей.

Господин Ахметшин порекомендовал всем пострадавшим объединяться и направлять коллективные иски, по его мнению, групповые заявления рассматриваются лучше, чем индивидуальные. «Дополнительное общественное внимание позволяет вести разбирательство в ускоренном темпе и с соблюдением всех необходимых требований законодательства»,— предположил эксперт.

Полина Сичинава