Застройщику показали новый участок

Администрация Ижевска согласовала митинг потерпевших по делу малоэтажного застройщика «Снип строй». Он пройдет в эти выходные, спустя неделю после ареста руководителя компании Владимира Сивкова по обвинению в хищении 166 млн руб. Арестованный рассказал «Ъ-Удмуртия», что намерен продолжить строительство домов, а значительную часть средств передали субподрядчикам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Потерпевшие по уголовному делу малоэтажного застройщика «Снип строй» организуют митинг в Ижевске. Как следует из ответа администрации города от 29 января (копия есть в редакции «Ъ-Удмуртия»), публичное мероприятие учтено в реестре очередности использования специально отведенных мест. Митинг пройдет в субботу днем, 8 февраля, в сквере Молодоженов на ул. Петрова.

Как «Ъ-Удмуртия» рассказали дольщики, они хотят обратить внимание властей, финансовых организаций и граждан на проблемы в сфере ИЖС. «Мы ждем реакции банков, которые аккредитовали мошенников и перечисляли им наши денежные средства»,— отмечается в уведомлении о проведении митинга.

30 января Индустриальный райсуд Ижевска арестовал застройщика малоэтажных домов, руководителя компаний «Снип строй» и «Конструктив» Владимира Сивкова. Как сообщает объединенная пресс-служба судов республики, ему предъявили обвинение в мошенничестве и неправомерном обороте средств платежей (ст. 159, ст. 187 УК РФ). Число потерпевших по делу превышает 60 жителей, общая сумма хищений — свыше 166 млн руб.

Следствие считает, что с июля 2023-го по июнь 2024 года Владимир Сивков, действуя в составе группы, похищал деньги при заключении договоров подряда на строительство частных домов в офисе компаний от лица собственного ИП.

«При этом махинации осуществил, изготовив поддельные платежные поручения, а в подложных расчетных документах указал, что якобы оплачивает оказанные для его компании электромонтажные и строительные работы, которые в действительности не проводились»,— пишет «МВД Медиа» со ссылкой на ход расследования.

Владимир Сивков и его защитник просили избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества, однако судебная инстанция решила заключить фигуранта под стражу на два месяца, до 27 марта.

По данным Rusprofile, впервые Владимир Сивков зарегистрировал ИП в декабре 2010 года с основным видом деятельности строительство жилых и нежилых зданий. В 2016-м он перерегистрировал ИП. В июле 2024 года Владимир Сивков стал директором ООО «Конструктив», также занимающейся строительством зданий. Общество закончило 2023 год с убытком 84 тыс. руб. при выручке 12 млн руб.

Как обнаружил «Ъ-Удмуртия», перед арестом Владимир Сивков ликвидировал ИП. Это произошло 20 января. По данным одного из сервисов недвижимости, за 12 месяцев через строительную компанию «Снип строй» (указан тот же ИНН, что и у ИП Владимир Сивков) было проведено не менее 33 сделок. Из описания организации следует, что она занималась строительством домов не менее 10 лет.

В декабре 2024 года дольщики обратились к главе Удмуртии Александру Бречалову во время прямой линии с просьбой вмешаться в ситуацию. «После получения нескольких кредитных траншей строительство внезапно остановилось. Руководство компании отказывается отвечать на вопросы о том, будет ли продолжено строительство наших домов и вернут ли нам деньги. Нам стало известно, что компания готовится к банкротству. Что будет с нами?» — заявили заказчики.

Господин Бречалов ответил жителям, что на имя республиканского прокурора будет направлено письмо с просьбой разобраться в ситуации.

«В отличие от обманутых дольщиков, которые застрахованы эскроу-счетами, участники таких строек на землях ИЖС пока не защищены»,— добавил он. Глава региона напомнил, что с 1 марта система эскроу-счетов распространится и на ИЖС.

Трое собеседников «Ъ-Удмуртия» из числа клиентов «Снип строй», пожелавших остаться анонимными, сообщили, что договоры подряда у многих заказчиков завершаются весной 2025 года. По их словам, продвижения в строительстве объектов на момент открытия уголовного дела не намечалось.

Из копий документов, поступивших в редакцию «Ъ-Удмуртия» от клиентов, следует, что они ранее направляли личные заявления в полицию, прокуратуру и минстрой Удмуртии.

«Ситуация, описанная в вашем обращении, не попадает в сферу действия 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве МКД". Полномочиями по защите прав граждан в сфере малоэтажного жилищного строительства республиканский минстрой не наделен. Дополнительно отмечаем, что правоотношения по строительству ИЖС в рамках договоров строительного подряда носят характер гражданско-правовых, защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляет суд»,— сказано в официальном ответе министерства.

Клиенты «Снип строй» сообщили о финансовых сложностях из-за позиции банков. Финансовые организации, добавляют спикеры, требуют вернуть заемные средства на строительство жилья в полном объеме одномоментно, так как отсутствует залоговое имущество. В качестве подтверждения собеседники предоставили скриншоты переписки с сотрудниками банков, из которых следует, что кредитные учреждения требуют с заемщиков заплатить неустойку из-за неготовности объектов залога в срок.

Владимир Сивков, находящийся в СИЗО, передал «Ъ-Удмуртия» свою позицию через адвоката. По его словам, он намерен продолжить работу над завершением строительства заказанных у него жилых домов. Значительная часть указанных в деле средств была передана субподрядчикам и через следственные органы их планируют «заставить работать».

Сторона защиты рассчитывает, что суд в дальнейшем примет решение не изолировать Владимира Сивкова от общества, чтобы застройщик мог завершить строительство объектов и достичь «взаимной выгоды сторон конфликта».

«Важно учесть, что у многих клиентов, которые фигурируют в деле в качестве потерпевших, сроки сдачи дома еще не подошли, а ряд объектов на 50–100% уже закончены. Кто-то из клиентов требует выполнить дополнительные работы, не указанные в договоре. Разбираться будем по каждому конкретному случаю»,— отметила адвокат обвиняемого.

Гендиректор юридической компании «Группа-А» Георгий Габолаев рассказал «Ъ-Удмуртия», что требования банков могут быть законны, если заемщики оформляли ипотеку под залог строящегося жилья, а затем потеряли его по вине мошенника.

«Согласно ст. 811 ГК РФ "Последствия нарушения заемщиком договора займа", банк вправе потребовать досрочного погашения кредита, если залоговое имущество утрачено»,— отметил господин Габолаев.

По словам эксперта, законом не предусмотрена автоматическая отмена долговых обязательств для пострадавших в результате мошенничества застройщика. Однако существуют механизмы защиты заемщиков, это банкротство физлица и заявление о реструктуризации долга.

Кроме того, по словам господина Габолаева, если заемщики брали ипотеку под залог недостроенного дома, можно подать иск о признании договора ничтожным, ссылаясь на ст. 179 ГК РФ «Обман при заключении сделки».

Следствие по делу Владимира Сивкова продолжается. Как сообщила представитель МВД Ирина Волк 30 января в Telegram, в ходе обысков были изъяты бухгалтерская документация, компьютерная техника и «другие предметы, имеющие доказательственное значение».

Дмитрий Горбунов