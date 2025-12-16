20 января начнется прием заявлений в список пострадавших от девелоперов Удмуртии

В Удмуртии начнут формировать список пострадавших от недобросовестных застройщиков частных домов в начале 2026 года, сказал глава республики Александр Бречалов во время ежегодного доклада в Госсовете республики 16 декабря.

«Начнем формировать список пострадавших. Этим займется фонд защиты прав граждан—участников долевого строительства Удмуртской республики <...> 20 января начнется прием заявлений по предварительной записи»,— сказал он. До этого времени региональный минстрой подготовит необходимые документы.

Напомним, в Удмуртии за год прошло 4 митинга обманутых дольщиков на рынке индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Пострадавших в регионе насчитывается более 120 семей, а общий ущерб составил более 500 млн руб. Недобросовестные застройщики получают деньги на строительстве, не заканчивают его и подают на банкротство, оставляя семьи без денег и с кредитами. С этим вопросом жители республики обратились как к главе региона Александру Бречалову, так и к президенту России Владимиру Путину.

