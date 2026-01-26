Аналитики Совкомбанка подсчитали, что затраты на годовое содержание ровера (робота-курьера) оказались на 49–66% меньше, чем расходы на оплату труда пеших курьеров в различных регионах (без учета стоимости закупки устройства). По их расчетам, содержание одного ровера составляет 295 тыс. руб. в год, а зарплата курьеру-человеку в столичных городах — 878 тыс. руб. в год, в малом региональном городе — 574 тыс. руб. Ряд экспертов прогнозирует, что замена курьеров роверами произойдет в горизонте трех—семи лет. Как считает директор филиала hh.ru в ЮФО, СКФО и ЦФО Марина Качанова, никакие профессии не могут быть резко отменены или исчезнуть.

«По нашим данным, в 2025 году было опубликовано более 202 тыс. вакансий для курьеров, из них Южном федеральном округе — более 17 тыс. (8% от всей РФ), в Северо-Кавказском — свыше 5,7 тыс. (3%).

Практика показывает, что резко никакие профессии не могут быть отменены, исчезнуть или потерять занятость. Однако структура занятости в этой сфере может меняться от разных факторов.

Один из факторов изменения профессии курьера — это частичная ее автоматизация. Общемировая практика показывает, что некоторыми работодателями используются дроны для доставки легких продуктов, роботы-доставщики и автономные транспортные средства. Но все это пока скорее исключения, чем правила, и они применяются в ограниченных зонах (например кампусы, логистические хабы).

Основной барьер — сложность городской инфраструктуры, регуляторные ограничения и высокая стоимость внедрения. В то же время рост объемов e-commerce поддерживает спрос на курьеров».