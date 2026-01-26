Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Над Азовским морем в ночь на 26 января сбили четыре беспилотника

Над акваторией Азовского моря средства противовоздушной обороны сбили четыре украинских беспилотника. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Всего над российскими регионами в период с 23:00 25 января до 7:00 26 января уничтожили 40 дронов. Как ранее писал «Ъ-Ростов», над регионом накануне вечером и минувшей ночью отразили воздушную атаку беспилотных летательных аппаратов над Каменском-Шахтинским.

Константин Соловьев

