Юрий Слюсарь: воздушную атаку отразили ночью над Каменском-Шахтинским

В Ростовской области накануне вечером и минувшей ночью над Каменском-Шахтинским была отражена воздушная атака беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным Минобороны России, в период с 20:00 до 23:00 25 января дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили над донским регионом восемь дронов.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться. На данный момент беспилотная опасность сохраняется», — сообщил глава Ростовской области.

Константин Соловьев

