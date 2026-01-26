Главные новости к утру 26 января
Один человек пострадал при падении обломков БПЛА на территорию предприятий в Славянске-на-Кубани.
Количество открытых в России в 2025 году компаний стало минимальным за 14 лет, сообщили «Известия».
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис предупредил о возможных экстренных отключениях электричества.
Власти России планируют ограничить платное обучение в колледжах, сообщила вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко.
Президент США Дональд Трамп призвал Конгресс немедленно принять закон о «ликвидации городов-убежищ» для нелегальных мигрантов.