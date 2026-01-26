«Известия»: количество открытых компаний в 2025 году стало минимальным за 14 лет

В России в 2025 году зарегистрировали 173 тыс. юридических лиц, что на 20% меньше, чем в прошлом году. Количество открывшихся компаний в прошлом году стало минимальным за последние 14 лет, пишут «Известия».

Число ликвидаций компаний в 2025 году составило 233 тыс. Год к году показатель увеличился на 15%. В результате закрытий бизнеса оказалось на 26% больше, чем открытий. Общее количество организаций по итогам года сократилось на 2%, до 2,6 млн.

Из Единого госреестра юрлиц (ЕГРЮЛ) 88% компаний были исключены по решению налоговых органов. Из них более половины имели признаки фиктивности — массовые адреса, номинальные руководители и формальные операции. 12% закрытий пришлись на ликвидации по инициативе собственников и на недействующие фирмы.

Президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин в разговоре с «Известиями» сказал, что сокращение числа новых компаний связано с ростом издержек, дорогими кредитами и более жесткими требованиями к финансовой и налоговой дисциплине. По его словам, в таких условиях запуск бизнеса стал особенно взвешенным решением.

