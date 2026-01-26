Трамп призвал Конгресс запретить помощь нелегальным мигрантам

Президент США Дональд Трамп призвал Конгресс «немедленно принять закон о ликвидации городов-убежищ» для нелегальных мигрантов. Кроме того, по его словам, политики-демократы и правоохранительные органы штатов должны сотрудничать с федеральным правительством.

«Все эти просьбы основаны на здравом смысле … Администрация Трампа остается в стороне и ждет, что любой демократ поступит правильно»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social. Он подчеркнул, что американские города должны быть безопасными убежищами исключительно для законопослушных граждан, а не для мигрантов, нарушающих законы.

«Губернатор Уолц и мэр Фрей должны передать всех преступников-нелегалов, которые в настоящее время содержатся в тюрьмах своих штатов, федеральным властям»,— добавил Дональд Трамп в публикации.

7 января сотрудник Иммиграционной и таможенной службы (ICE) застрелил 37-летнюю жительницу Миннеаполиса Рене Гуд. Мэр города Джейкоб Фрей и губернатор Миннесоты Тим Уолц осудили действия федеральных правоохранителей и потребовали вывода ICE из штата. После гибели Рене Гуд в США начались протесты. 24 января сотрудники ICE застрелили еще одного человека в Миннеаполисе, в ответ на что демократы в Сенате пригрозили новым шатдауном правительства.