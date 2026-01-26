В России планируют ограничить платное обучение в колледжах

Вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко сообщила, что до конца последней сессии VIII созыва в нижнюю палату парламента внесут законопроект об ограничении платных мест в колледжах. Она уточнила, что документ будет разработан по аналогии с законом об ограничении платных мест в вузах.

«Принципы регулирования платного приема, утвержденные для вузов, необходимо распространить и на колледжи. По ряду направлений, например, таких как юриспруденция, более 80% студентов обучаются платно»,— сказала госпожа Абрамченко «Известиям».

Как уточнила депутат, массовый платный набор чаще всего встречается на «популярных у школьников, но невостребованных на рынке труда» программах. Виктория Абрамченко считает, что ограничения платных мест в колледжах нужны, так как реальный сектор экономики испытывает дефицит квалифицированных рабочих и специалистов.

Правительство начнет устанавливать максимальное количество платных мест по некоторым направлениям с 2026 года. В их числе юриспруденция, экономика, менеджмент, филология, психология, лингвистика, нефтегазовое и горное дело.

Подробнее — в материале «Ъ» «Разрешите оплатить».