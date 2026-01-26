Во всех домах Мурманска и Североморска возобновилась подача тепла и воды

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что все жилые дома и социальные объекты Мурманска и Североморска обеспечены. Стабильная подача электричества установлена в 80% домов.

«В понедельник пиковая нагрузка на сеть может возрасти в связи с тем, что многие будут собираться на работу, учебу. В экстренном случае энергетикам придется действовать максимально оперативно, без возможности предупредить об отключении»,— написал господин Чибис в Telegram-канале.

Как добавил губернатор, с 26 января и до полного восстановления электроснабжения проезд в общественном транспорте в Мурманске будет бесплатным. Мэр города Иван Лебедев уточнял, что 23 января из-за перебоев с электричеством не будут работать восемь детских садов. Шесть школ переведены на дистанционное обучение.

В Мурманской области действует режим ЧС после обрушения пяти опор линий электропередачи (ЛЭП). С 23 января часть жителей Мурманска и Североморска, где базируется Северный морской флот, оставались без света, отопления и горячей воды.