Данным залили фундамент

“Ъ” ознакомился с итогами первого года работы нацпроекта «Экономика данных и цифровизация госуправления» и приоритетных проектов Минцифры. Их глава ведомства Максут Шадаев представил курирующему НП вице-премьеру, главе аппарата правительства Дмитрию Григоренко. Новые подходы к цифре — она вошла в полномочия чиновника после 2024 года — позволили министерству показать довольно высокую исполнительскую дисциплину, запланировав на 2026 год реализацию целого ряда перспективных задач на уже развернутой или близкой к этому инфраструктуре. Главными проектами года станут обеспечение сквозной цифровой связности ведомств и регионов, практический переезд государственных ИТ-систем на единую платформу и систему серверов «Гостех» — и разворот госуправления «лицом к людям» на портале госуслуг.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

“Ъ” удалось ознакомиться с промежуточным срезом данных Минцифры и аппарата Белого дома о развертывании цифрового нацпроекта и приоритетных проектов министерства по итогам 2025 года. Совещание по теме прошло 23 января у цифрового вице-премьера Дмитрия Григоренко. Напомним, чиновник получил в управление всю правительственную цифровизацию при распределении полномочий Белого дома в 2024 году; сам нацпроект обрел первые очертания в ноябре (см. “Ъ” от 5 декабря 2024 года) и был утвержден в нынешней редакции в начале 2025 года — де-факто документы Минцифры описывают первый полноценный год его реализации. Проект, отметим, структурный для правительства: он реформирует систему управления экономикой с опорой на данные и в значительной степени посвящен созданию «цифрового скелета» госуправления — от серверных мощностей и каналов связи до процедур работы с ними, чтобы одновременно снизить затраты и повысить эффективность принимаемых решений.

На этом фоне Минцифры зафиксировало довольно высокий для первого года уровень исполнения мероприятий НП — 99,9% — и собственных приоритетов, не входящих в проект,— 94,2% (это, как правило, «сопровождающие» инициативы, такие как выстраивание системы центров обработки данных или ИИ-проекты). В том числе из документов следует, что прошли испытания первые 16 спутников «российского старлинка» и ракета-носитель для их вывода на орбиту. Это амбициозный проект «Экономики данных», призванный покрыть 100% территории РФ интернет-доступом (и снять любые ссылки на отсутствие сети в удаленных районах, что тормозит их включение в общий цифровой контур госуправления).

Также полностью выполнены планы по модернизации госуслуг. Там, напомним, активно расширяется набор «жизненных ситуаций», в которых услуги оказываются получателям проактивно, то есть по инициативе госорганов. Ведутся эксперименты по переформатированию таких услуг под конкретный запрос, когда взаимодействие разных ведомств организуется автоматически под решение задачи пользователя (см. “Ъ” от 25 декабря 2025 года).

В управлении важным является развертывание ВПЦТ и РПЦТ — соответственно ведомственных и региональных программ цифровой трансформации. За год правительство увеличило финансирование первых до 296 млрд руб. (на 30 млрд руб.) и добилось от 61 федерального органа власти «контролепригодных», то есть измеримых и сопоставимых, показателей их оцифровки и ее результатов, вывело контроль их исполнения в онлайн и зафиксировало выполнение программ на 89,5% — на треть выше, чем в 2024 году. Региональная цифровая трансформация, отметим, пока от ведомственной отстает — в силу годового лага по введению требований к ней: Белый дом экспериментировал «на себе» и только теперь продвигает этот опыт в субъекты РФ.

Еще одна инициатива — развертывание межведомственных проектных офисов (девять за год). Они нужны для наработки новых практик взаимодействия «под задачу». Так, например, один из таких офисов занимается работой над запуском ГИС ЦАП — это проект «сведения» в один офис статистических данных Росстата и административных данных правительства, позволяющий Белому дому расширить набор информации для статслужбы и обеспечить себя максимально достоверной «быстрой» и максимально широкой «длинной» статистикой для нужд управления.

Отметим, параллельно власти довольно активно строят «доверенную» инфраструктуру: так, внесены поправки в законодательство о преимущественном использовании российского ПО на критических информационных мощностях, регламентирована работа ЦОДов, запущена в пилотном режиме платформа «Антифрод», со ссылкой на борьбу с мошенничеством отключены звонки в популярных мессенджерах, а система АСБИ (отвечающая за «безопасность» интернета) «давит» 92% ВПН-каналов, соединяющих пользователей российского сегмента сети с мировой.

Отметим, что ради приоритизации государственных цифровых проектов в 2025 году был развернут новый порядок финансирования ИТ-расходов: принятые для этого законодательные и нормативные изменения ввели критерии госинформсистем (ГИС), запретили ИТ-расходы, не учтенные в профильном реестре Белого дома, и позволили оперативно «перекидывать» средства на более важные задачи.

В 2026 году главным для цифры по планам Белого дома и профильного ведомства станет расширение ведомственной и региональной цифровизации, обеспечивающей сквозной обмен данными о происходящем в стране. На эту задачу уже работает внедренная по требованию Дмитрия Григоренко система «дашбордов» для онлайн-отображения данных о прогрессе в развитии проектов. Сейчас их у правительства 15, они покрывают в том числе управление нацпроектами, ВПЦТ и РПЦТ и обеспечивают едиными и сопоставимыми данными региональные власти (так называемый дашборд губернатора; см. “Ъ” от 24 июня 2025 года).

В технологическом смысле одним из главных процессов станет практический переезд госинформсистем на платформу «Гостех» (единый госсервис для обеспечения работы существующих информсистем и сайтов, а также «конструктор» для создания новых с опорой на уже имеющиеся в пользовании правительства базы данных и программные продукты; см. “Ъ” от 22 сентября 2025 года). Это один из «узлов», от которого зависит «цифровая связность» Белого дома; в этом же проекте — стандартизация ГИС ради совместимости продуктов и расширение витрин ведомственных данных в интересах всей системы управления.

Также в приоритетах — дальнейшее «продавливание» госмессенджера «Макс» и превращение его в официальный «цифровой идентификатор», или «электронный паспорт» для граждан (сейчас — 55 млн установок и 1,4 млн «цифровых ID»). Еще одним фокусом Белого дома станет повышение «отзывчивости» властей на сигналы «с мест»: правительство намерено шире использовать ИИ для обработки запросов граждан к ведомствам и их маршрутизации (см. “Ъ” от 24 июня 2025 года).

Выход контроля собственной работы в онлайн, отметим, позволил властям перейти и от фиксации фактов невыполнения мероприятий к риск-менеджменту и прогнозированию: на еженедельных совещаниях вице-премьера с главой Минцифры Максутом Шадаевым и его заместителями отдельно обсуждают проекты в зоне риска, которые реализуются с запозданием.

