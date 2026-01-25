В Адыгее спрос на мебель и фурнитуру в 2025 году сократился на 15%

В Адыгее количество покупок мебели и фурнитуры в 2025 году сократилось на 15% в сравнении с 2024 годом. Медианная цена такой покупки составила 13,7 тыс. руб., что на 7% выше уровня предшествующего года. Такие данные «Ъ-Кубань» предоставили в аналитическом центре «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Аналитики центра отметили снижение спроса на непродовольственные товары, а также переток покупателей в онлайн, где количество покупок стабильно растет. «Траты стали рациональнее и обдуманнее, импульсивных покупок практически не осталось. Количество покупок дорогой мебели сократилось, а в сегменте “масс-маркета”, а также малогабаритных комплектов, которые удобно отправлять через интернет-заказ, увеличилось. Тем не менее, за счет роста себестоимости ценник выше»,— рассказали эксперты «Чек Индекса».

Среди главных причин снижения спроса на мебель и фурнитуру заместитель директора Южного дивизиона компании «ТБМ» Наталья Лигус назвала резкое охлаждение рынка жилья и сокращение доходов населения.

«В новых условиях рынок постепенно переходит из фазы экстенсивного роста в фазу отбора: устойчивыми останутся те игроки, кто сумел перестроить бизнес-модель, диверсифицировать каналы продаж и выстроить долгосрочные отношения с клиентом»,— считает эксперт.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», спрос на мебель и фурнитуру сократился на 16% в Краснодарском крае и Крыму, на 18% — в Севастополе.

Маргарита Синкевич