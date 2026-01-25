В Сочи объявлен режим повышенной готовности из-за сдвига грунта

В двух районах Сочи произошли оползни: в Адлерском введен режим повышенной готовности из-за смещения грунта возле жилого дома, в Хостинском продолжается расчистка дорог после схода селя. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Фото: Андрей Куценко

В Адлерском районе режим повышенной готовности объявлен на участке рядом с многоквартирным домом по улице Петрозаводской, 265. Там произошло смещение грунта на территории федеральной собственности. Как сообщили в городской администрации, коммуникации здания не пострадали, угроза жилью отсутствует.

Администрация Адлерского района ведет мониторинг ситуации, эвакуация жителей не требуется. Выяснилось, что дом ввели в эксплуатацию через суд без создания инженерной защиты. Владельцу участка направили уведомление о необходимости принять меры.

В Хостинском районе специалисты продолжают расчищать дорогу около садового товарищества «Корчагинец» после повторного оползня. Ночью также произошел сход селя на трассу к населенным пунктам Солох-Аул и Третья Рота. С помощью спецтехники вывезли около 30 кубометров грунта, движение восстановили.

Ранее «Роскапстрой» разработал комплекс мер по борьбе с оползневыми рисками в Сочи. Планируется реализовать 645 инженерно-технических решений общей протяженностью 58 километров на сумму 88,7 млрд руб.

Никита Бесстужев