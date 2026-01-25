В Сочи продолжают ликвидацию последствий оползней и селя после ливней

В Сочи в нескольких районах города ведутся работы по устранению последствий подвижек грунта, спровоцированных продолжительными дождями и переувлажнением почвы. Оползневые процессы и сход селя зафиксированы в Хостинском и Адлерском районах, а также на горных направлениях, сообщает администрация курорта.

Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Хостинском районе у СНТ «Корчагинец» 24 января сошел повторный оползень. Для расчистки проезжей части привлекли 10 единиц специализированной техники. Движение транспорта временно организовано по объездным маршрутам, ситуацию контролирует городской оперативный штаб. Инженерные коммуникации не повреждены, угрозы жилой застройке не зафиксировано.

В Адлерском районе режим повышенной готовности введен у многоквартирного дома на улице Петрозаводской, 26/5 из-за подвижки насыпного грунта с федерального участка. Эвакуация жильцов не требуется, районные службы продолжают мониторинг. Отмечается, что здание было введено в эксплуатацию через суд без необходимой инженерной защиты, собственнику участка направлено предписание о принятии мер.

Кроме того, в ночное время сель сошел на дорогу, ведущую к селам Солох-Аул и Третья Рота. Дорожные службы вывезли порядка 30 куб. м грунта, движение транспорта восстановили в утренние часы.

Никита Бесстужев