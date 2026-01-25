На участке в Сочи из-за подвижки грунта введен режим повышенной готовности

В Адлерском районе Сочи на участке рядом с многоквартирным домом по ул. Петрозаводской, 26/5 введен режим повышенной готовности из-за сдвига грунта на территории федеральной собственности. Коммуникации дома не пострадали, угрозы жилью нет, сообщили в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Куценко Фото: Андрей Куценко

В Хостинском районе продолжается расчистка дороги возле СНТ «Корчагинец» после повторного оползня. Ночью также сошел сель на трассу к населенным пунктам Солох-Аул и Третья Рота: с помощью спецтехники вывезено около 30 куб. м грунта, движение восстановлено.

Кроме того, администрация Адлерского района продолжает мониторинг обстановки, эвакуация жителей не требуется. Уточняется, что дом был введен в эксплуатацию через суд без обустройства инженерной защиты. Владельцу участка направлено уведомление о необходимости принятия мер.

Ранее «Роскапстрой» подготовил комплекс мер по борьбе с оползневыми рисками в Сочи: 645 инженерно-технических решений общей протяженностью 58 км планируется реализовать на сумму 88,7 млрд руб.

Никита Бесстужев