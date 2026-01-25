В Сочи устраняют последствия оползней и схода селя в трех районах города

В Сочи продолжаются работы по ликвидации последствий подвижек грунта, вызванных продолжительными осадками и переувлажнением почвы. Оползни и сель зафиксированы в Хостинском, Адлерском районах и на горных направлениях, сообщили в администрации города.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Хостинском районе возле СНТ «Корчагинец» 24 января произошел повторный оползень. Для расчистки участка дороги задействовали 10 единиц спецтехники. Движение транспорта в районе организовано по альтернативным маршрутам, за ситуацией следит городской оперативный штаб. Коммуникации не повреждены, водо- и электроснабжение осуществляется в штатном режиме, угрозы жилым домам нет.

В Адлерском районе режим повышенной готовности введен возле многоквартирного дома на улице Петрозаводской, 26/5. Причиной стала подвижка насыпного грунта с участка, находящегося в федеральной собственности. Ранее склон был расчищен от поваленных деревьев.

Администрация района продолжает мониторинг обстановки, эвакуация жителей не требуется. Уточняется, что дом был введен в эксплуатацию через суд без обустройства инженерной защиты. Владельцу участка направлено уведомление о необходимости принятия мер.

Кроме того, ночью произошел сход селя на дорогу, ведущую к населенным пунктам Солох-Аул и Третья Рота. С помощью спецтехники вывезли около 30 куб. м грунта. К утру движение по трассе было полностью восстановлено.

Никита Бесстужный