Владимир Крамник призвал допинг-контроль

Продолжением истории со скоропостижной смертью в прошлом году известного американского гроссмейстера и стримера Даниэля Народицкого, в чьем организме обнаружили следы сразу нескольких наркотических препаратов, стало появление обращения к «шахматному сообществу» 14-го чемпиона мира Владимира Крамника. В нем Крамник, которого некоторые представители этого сообщества, по сути, обвиняли в доведении Народицкого до самоубийства, призвал, в частности, ужесточить допинг-контроль в шахматах. Эксперты “Ъ” подтвердили, что в данный момент он куда мягче, чем в остальных видах, и даже топовые игроки сдают тесты крайне редко.

Владимир Крамник, 14-й чемпион мира, опубликовал обращение к «шахматному сообществу». Оно связано с трагической историей, фигурантом которой довелось стать и выдающемуся российскому шахматисту. Речь о скоропостижной смерти в октябре прошлого года популярного американского гроссмейстера и шахматного стримера Даниэля Народицкого. Сразу после нее многие ведущие шахматисты мира отмечали, что Народицкий оказался в состоянии депрессии, которое могло вызвать «суицидальные мысли», после того как чуть больше года назад 14-й чемпион мира Владимир Крамник записал американца в список подозреваемых в читерстве. На их слова откликнулась Международная шахматная федерация (FIDE). Она передала на рассмотрение своего комитета по этике и дисциплине официальную жалобу, касающуюся в том числе ЧП с Народицким, в которой в качестве ответчика фигурирует Крамник. Материалы его дела, по версии федерации, содержат признаки «потенциальных нарушений», связанных с «харассментом» и «унижением достоинства личности».

Владимира Крамника, в свою очередь, возмутили чрезвычайно резкие высказывания в его адрес со стороны как спортсменов, так и руководителей FIDE. Реакцию федерации он описывал как «травлю» и перед Новым годом объявил о том, что инициировал разбирательство против нее в швейцарском суде. А уже в январе Крамник заявил, что против него была «инициирована циничная пиар-кампания» «без каких-либо фактических оснований», в ходе которой он столкнулся с «многочисленными прямыми угрозами физической расправы».

Расследование обстоятельств смерти полицией города Шарлотт в штате Северная Каролина, где проживал Даниэль Народицкий, завершилось на прошлой неделе. Она была признана «случайной» и спровоцированной обстоятельствами, вызвавшими внезапную сердечную недостаточность. На «обстоятельства» прозрачно указывал отчет токсикологической экспертизы. Из него следовало, что в организме Народицкого обнаружены следы четырех наркотически препаратов — метамфетамина, амфетамина, митрагинина и 7-гидроксимитрагинина, оказывающих в том числе стимулирующее воздействие.

В обращении Владимира Крамника говорится, что «существуют серьезные основания полагать», что стример «мог использовать такие стимуляторы в течение длительного периода». А в качестве аргумента в пользу этой версии он привел статистические данные из расследования «российского журналиста», анализировавшего выступления Народицкого на отрезке с 1 января 2023 года по 31 октября 2024-го.

Оказалось, что в течение него он сыграл в общей сложности 18 274 партии в блиц, то есть с контролем времени три минуты на партию или три минуты с добавлением секунды за каждый сделанный ход, при этом параллельно активно комментируя другие турниры.

По мнению Крамника, разрыв с другими топ-игроками «просто ошеломляющий», потому что у ближайшего из преследователей — второго номера рейтинга FIDE Хикару Накамуры — таких партий 8194.

При этом были зафиксированы непрерывные или почти непрерывные игровые онлайн-сессии Народицкого продолжительностью около 20 часов или даже более суток.

Крамник пишет, что треть июля 2024 года американец провел «за онлайн-игрой», при этом показывая хорошие результаты и обыгрывая элитных гроссмейстеров, и настаивает, что «надо перестать делать вид», что «безумный» график возможен без «дополнительной поддержки» организма.

Из токсикологического отчета понятно, что эта «поддержка» происходила и во время последнего стрима Народицкого непосредственно перед его смертью.

Из трагедии Владимир Крамник делает два вывода, которые, по его мнению, доказывают, что в шахматном мире «что-то должно измениться».

Первый заключается в том, что «за нарративами о росте шахмат» «прослеживается четкая тенденция к контролю медиаповестки и подавлению критики или просто правдивых фактов». Причиной этого, с точки зрения Крамника, стал тот факт, что «в последнее время шахматный мир оказался под сильным влиянием определенных сил, предоставляющих значительные призовые деньги», но предпочитающих «заметать под ковер» проблемы. Под этими силами, надо полагать, имеются в виду, например, игровые платформы, включая крупнейшую — Chess.com, которая проводит большие коммерческие турниры и на которую Владимир Крамник также подавал в суд.

Второй вывод более конкретен. Владимир Крамник считает, что смерть Даниэля Народицкого «должна стать поворотным моментом в установлении гораздо более строгого допинг-контроля в шахматах». Он призвал FIDE скорректировать «практику проведения допинг-тестов раз в год на крупных турнирах и рассмотреть внедрение тестов по образцу других видов спорта, например внезапных проверок на дому в любой момент». Крамник добавил, что в современных шахматах «контроль времени становится все короче, а значит, скорость мышления и реакции играет все большую роль в успехе: запрещенные стимуляторы в таких условиях дают значительное конкурентное преимущество».

Источник “Ъ” в шахматном мире подтвердил, что в настоящий момент «допинговые проверки проводятся лишь на основных турнирах, и то выборочно, поэтому даже топ-игроки иногда проходят их два-три раза в жизни, а то и не проходят вовсе».

Илья Мерензон, глава компании World Chess, развивающей различные шахматные форматы, полагает, что «действительно настало время ответить на заданные Крамником вопросы», хотя бы «определив, скажем, статус онлайн-шахмат: являются ли они все-таки профессиональным спортом или нет?»

