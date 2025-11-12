Чемпиону мира нашли дело

Неожиданно разразившийся в конце октября после смерти популярного американского шахматиста и комментатора Даниэля Народицкого, которого подозревал в читерстве Владимир Крамник, скандал добрался до комитета по этике Международной шахматной федерации (FIDE). Он решит, являются ли высказывания Крамника в адрес Народицкого, а также чешского гроссмейстера Давида Навары, ранее обвинявшего россиянина в том, что тот довел его до «суицидальных» мыслей, «харассментом» и «унижением достоинства», угрожая применить в отношении 14-го чемпиона мира санкции. Правда, непонятно, как реально FIDE может наказать давно завершившего карьеру выдающегося российского игрока.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Международная федерация шахмат сообщила, что передала на рассмотрение своего комитета по этике и дисциплине официальную жалобу, в которой в качестве ответчика фигурирует 14-й чемпион мира Владимир Крамник. FIDE уточнила, что она является следствием «обеспокоенности» «шахматного сообщества» по поводу «обвинений» со стороны Крамника в адрес Даниэля Народицкого и Давида Навары. Из заявления FIDE следует, что материалы «дела Владимира Крамника» охватывают примерно двухлетний период и содержат признаки «потенциальных нарушений», связанных с «харассментом» и «унижением достоинства личности». В них также присутствуют «свидетельства» Давида Навары и «людей, близких к Даниэлю Народицкому». Йоландер Персо, возглавляющая орган, которому передано дело, уточнила, что после его формальной регистрации у ответчика будет три недели, чтобы предоставить ответ и документы в свою поддержку. Решение комитета, в том числе по «возможным санкциям», будет объявлено в «надлежащие сроки».

Эта новость стала продолжением разразившегося в конце октября довольно необычного скандала. Он возник вскоре после скоропостижной кончины 29-летнего Даниэля Народицкого, популярного американского гроссмейстера, который приобрел известность прежде всего как шахматный комментатор и стример (340 тыс. подписчиков на Twitch и полмиллиона на YouTube). Ее причины до сих пор не обнародованы.

После нее многие ведущие шахматисты мира, знакомые с Народицким, указали на то, что он оказался в состоянии депрессии после того, как год назад Владимир Крамник, давно увлекшийся темой разоблачения шахматных мошенников, записал американца в список подозреваемых в читерстве.

Сам Даниэль Народицкий в своем последнем стриме на Twitch за несколько дней до смерти рассказал, что из-за предположений Крамника, нанесших ущерб его репутации, «чувствует себя плохо». Давали понять, что, по их мнению, они как минимум усугубили положение Народицкого, и такие звезды шахмат, как Магнус Карлсен и Хикару Накамура.

При этом, судя по всему, инициировала расследование в комитете по этике, помимо сразу высказавшего намерение его устроить президента FIDE Аркадия Дворковича, еще и Федерация шахмат Чехии. От нее в головную структуру поступила жалоба, касающаяся уже чешского гроссмейстера Давида Навары. Тот утверждал, что после прошлогодней публикации российского шахматиста, представившей его игру в онлайн-турнирах как очень подозрительную, оказался в состоянии настолько глубокой депрессии, что у него даже возникали «суицидальные» мысли.

Сам Владимир Крамник после кончины Даниэля Народицкого писал в X о том, что связался с полицейским управлением города Шарлотт, где проживал гроссмейстер, и «попросил расследовать ее», выразив надежду, что «правда по поводу обстоятельств и причин трагедии будет раскрыта, несмотря на все попытки спрятать ее». Реакцию шахматного сообщества и FIDE на его отношения с Народицким он характеризовал “Ъ” как «травлю, которая неприемлема ни с моральной, ни с юридической точки зрения», предупредив, что намерен подать судебный иск к федерации.

Во что именно для Владимира Крамника может вылиться разбирательство, порученное комитету по этике, неясно из-за неординарности дела, для которого не подберешь ярких прецедентов или идеально подходящих статей из дисциплинарного регламента FIDE.

В интервью CNN Аркадий Дворкович, назвав обвинения Крамника в адрес Народицкого «безосновательными», лишь сказал, что «возможны любые санкции». Правда, все равно трудно предположить, что их практические последствия для Владимира Крамника окажутся серьезными. Дело в том, что карьеру он завершил еще в 2019 году. С тех пор Крамник в турнирах под эгидой FIDE не выступает, играя время от времени лишь в частных соревнованиях.

Алексей Доспехов