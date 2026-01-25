В Крыму объявили штормовое предупреждение до 27 января

МЧС России по Крыму предупредило о сильном ветре до 25 м/с, который ожидается на полуострове 26-27 января. Экстренное предупреждение ведомство опубликовало в своем Telegram-канале.

По информации крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 26 января и ночью 27 января на территории региона прогнозируется усиление восточного и юго-восточного ветра до 17-22 м/с. В горных районах порывы могут достигать 25 м/с.

В связи с неблагоприятными погодными условиями жителям и гостям полуострова рекомендуется не выходить в море, избегать посещения набережных и берегоукрепительных сооружений. Также не следует находиться и парковать транспорт возле рекламных щитов, непрочно закрепленных конструкций, линий электропередачи и деревьев.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае в воскресенье, 25 января, продолжит действовать штормовое предупреждение, объявленное днем ранее. По информации синоптиков, в регионе ожидается переменная облачность, ночью и днем пройдут осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, местами — сильные.

Никита Бесстужный