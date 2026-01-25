На Кубани 25 января прогнозируют сильные дожди и снег

На Кубани в воскресенье, 25 января, продолжит действовать штормовое предупреждение, объявленное днем ранее. По информации Краснодарского ЦГМС, в регионе ожидается переменная облачность, ночью и днем пройдут осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, местами — сильные.

В отдельных районах Краснодарского края прогнозируют очень сильные дождь и снег, дождь со снегом, а также сильное налипание мокрого снега на проводах, гололедно-изморозевые отложения и гололед. Ночью и утром в южной половине края местами возможен туман.

Ветер северной четверти составит 4–9 м/с, на Азовском побережье местами порывы достигнут 12–14 м/с. Ночью температура воздуха опустится до 0…-5 °С, в северной половине края — до -6…-11 °С. Днем ожидается 0…+5 °С, местами на севере региона — -2…-7 °С.

В горах ночью и днем температура составит -6…-11 °С. На Черноморском побережье ночью прогнозируют +3…-2 °С, на участке от Джубги до Магри — +3…+8 °С, днем воздух прогреется до +5…+10 °С.

В Краснодаре ожидается переменная облачность. Ночью пройдут дождь, мокрый снег и снег, днем — небольшие осадки. Возможен гололед. Ночная температура составит -2…-4 °С, днем — от -1 до +1 °С.

Никита Бесстужев