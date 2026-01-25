КТК завершил ремонт ВПУ-3 и восстановил штатную отгрузку нефти в Новороссийске

На Морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) завершены работы по планово-предупредительному ремонту выносного причального устройства ВПУ-3. В ходе ремонта была частично заменена подводная часть шлангов и рукавов. Об этом сообщила пресс-служба КТК.

План и сроки проведения работ были скорректированы после атаки безэкипажного катера на выносное причальное устройство ВПУ-2, в результате которой объект получил повреждения и был выведен из эксплуатации. Для выполнения годовых планов по отгрузке нефти консорциум обеспечивает одновременную работу как минимум двух выносных причальных устройств. Сейчас отгрузка нефти на Морском терминале КТК осуществляется в штатном режиме через ВПУ-1 и ВПУ-3.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в конце ноября 2025 года выносное причальное устройство ВПУ-2 на морском терминале КТК под Новороссийском подверглось атаке безэкипажных катеров. В министерстве энергетики Казахстана отметили, что ввод в эксплуатацию ВПУ-3 позволит восстановить пропускную способность нефтепровода.

Каспийский трубопроводный консорциум является международной нефтетранспортной компанией с участием российских, казахстанских и иностранных добывающих предприятий. Консорциум создан для строительства и эксплуатации Каспийского магистрального нефтепровода протяженностью более 1,5 тыс. км, который соединяет нефтяные месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске и остается одним из ключевых маршрутов экспорта казахстанской нефти.

Никита Бесстужев