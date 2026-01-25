В Северском районе после падения обломков БПЛА восстановили электроснабжение

Обломки беспилотника в ночь на 25 января повредили линию электропередачи на трассе в Северском районе Краснодарского края, в результате чего произошло аварийное отключение электроэнергии. К 11:30 энергоснабжение полностью восстановили, пострадавших нет, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Без света временно оставались поселки Черноморский, Ильский и Октябрьский, хутора Карский и Кипячий, а также станица Дербетская. Аварийные службы оперативно устранили последствия повреждения линии электропередачи.

Всего в ночь на 25 января над территорией Краснодарского края было уничтожено и перехвачено 15 украинских БПЛА самолетного типа.

