Над Кубанью ночью сбили 15 беспилотников

Краснодарский край стал одним из регионов, над которыми в течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО отразили атаку беспилотников. Над территорией Кубани было уничтожено и перехвачено 15 украинских БПЛА самолетного типа, сообщили в официальной сводке.

Всего за ночь силы противовоздушной обороны ликвидировали 52 беспилотника. Наибольшее число было зафиксировано над Брянской областью — 18 аппаратов. Еще 9 БПЛА сбили над Ростовской областью, 4 — над Орловской, по 3 — над Белгородской и Астраханской областями.

Информация о последствиях на земле и пострадавших не сообщается.

Никита Бесстужев