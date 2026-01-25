«Выход из этого актива связан с существенными потерями»

В Краснодаре средняя стоимость квартир в новостройках, введенных в эксплуатацию в 2023–2025 годах, достигла 191,5 тыс. руб. за 1 кв. м, что на 27% выше цен предложений от физических лиц — 150,9 тыс. руб. Об этом сообщал “Ъ” со ссылкой на данные «Циан». Означают ли столь значительные дисконты бегство инвесторов на фоне проблем с ликвидностью, «Ъ-Кубань» пояснил специалист в области гражданского и земельного права, управляющий партнер адвокатского бюро «Домащенко и партнеры» Роман Домащенко.

Фото: предоставлено автором

«Если говорить о физлицах, которые сегодня покупают квартиры в Краснодаре, то тех, кто берет их в личных целях — минимум. Многие набирают квартиры как актив под последующую сдачу — это совсем мелкие инвесторы в недвижимость, которые собираются потом так ею пользоваться. Много таких, кто использует недвижимость как инструмент сбережения денег в кризис. Есть, наверное, несколько тысяч человек, которые до недавнего времени просто жили на том, что покупали квартиры по 5-15 лотов на фундаменте и после сдачи продавали. Они на этом очень хорошо зарабатывали, иногда имея даже 100-процентную рентабельность: так хорошо росли цены. И есть еще одна категория держателей достаточно большого объема квартир, чьи активы сегодня оказались в квадратных метрах — это подрядчики, с которыми застройщики рассчитывались метражом и делали зачет по своей прайсовой цене.

Текущая ситуация такова, что инвестиции в бетон сегодня действительно находятся в откровенно плохом положении ввиду сильно упавшей ликвидности этого инструмента.

Главная проблема сегодня — с подрядчиками. Их гораздо больше, чем инвесторов-"физиков". На мой взгляд, ситуации здесь достаточно плачевная. Это я знаю и по собственной юридической практике.

Видел объявления, где у застройщика квартиры шли по 125 тыс. руб. за «квадрат», а подрядчики выбрасывали их на рынок за 90 тыс. руб. В итоге уже есть конфликты между застройщиками и подрядчиками. Последние не могут квартиры продать, чтобы получить оборотные средства, и в результате вынуждены выходить из недвижимости, резко сбрасывая цены.

Инвесторам-физлицам, которые заходят в недвижимость, чтобы сберечь деньги в бетоне на случай кризиса, нужно понять, что это не инвестиция, а сбережение. Они не смогут потом продать эти квартиры дороже. Выход из этого актива связан с существенными потерями.

Уверен на сто процентов, что к лету огромное количество квартир будет выброшено в рынок с ценами гораздо ниже, чем у застройщиков. Во-первых, это будут квартиры подрядчиков: они должны будут их продать либо уйти в банкротство. Во-вторых, квартиры частных инвесторов. Плюс не забываем про продукт застройщиков. Собственно, мы уже видим, огромные дисконты, которые фиксируют сайты по продаже недвижимости. Думаю, в этом случае на таком рынке продавцы серьезно уйдут в минус. По тем же причинам перспективы сдачи квартир в аренду по хорошей цене для меня также остаются под вопросом».