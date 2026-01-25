В Крыму впервые создали цифровую геоинформационную карту скифских городищ

В Крыму впервые создана геоинформационная цифровая карта скифских городищ, крепостей и поселений, расположенных на горном массиве Кубалач в центральной части полуострова. Работу выполнили ученые историко-археологического музея-заповедника «Неаполь Скифский», сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя директора учреждения Ирину Шкрибляк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам эксперта, проект реализован совместно со специалистами компании QGIS и стал первой в регионе попыткой комплексного цифрового описания обособленного археологического микрорегиона. В рамках исследования был воссоздан единый природно-антропогенный ландшафт Кубалача, активно изучаемого археологами в последние годы. Целью работы стало понимание причин, по которым тавры и поздние скифы в раннем железном веке выбрали именно эту территорию для проживания, с учетом природных ресурсов и особенностей рельефа.

В ходе проекта ученые оцифровали и внесли в геоинформационную базу границы поселений, крепостей и могильников, источники воды, а также места случайных находок археологического материала. Это позволило проанализировать систему сигнализации между крепостями, способы водообеспечения населения и другие элементы организации жизни древнего населения.

Полученные данные планируется использовать при постановке выявленных памятников археологии на государственный учет. В границах таких объектов будет запрещено капитальное строительство, при этом допускается ограниченное традиционное землепользование.

Как уточнила госпожа Шкрибляк, на территории Кубалача располагалось около десяти полноценных крепостей с башнями и стенами, а также многочисленные позднескифские поселения II века до нашей эры — IV века нашей эры. Именно на указанный период приходится расцвет региона: археологи фиксируют демографический рост населения и строительный бум.

Никита Бесстужев